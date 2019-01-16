Новости версия для печати Из-за плохих дорог в Орловской области в прошлом году произошло 308 ДТП Это больше 38% от общего количества аварий.



Погибли 27 человек, 418 - получили травмы. Данные приводит госавтоинспекция. Она же выдала порядка 1120 предписаний на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети юридическим лицам. Дорожные полицейские отмечают, что на проезжей части часто отсутствуют разметка и знаки, зато присутствуют дефекты покрытия и снежная каша.





Надежда Невматулина

16 января 2019 года







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