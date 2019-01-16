Новости версия для печати 17 января в Орле начнут оборудовать крещенскую купель Место для ритуального погружения в ледяную воду будет оборудовано на реке Оке в районе спасательной станции.



Всего в регионе будет 33 места для омовения ледяной водой. Их все уже проверили специалисты Роспотребнадзора. И лишь один объект не соответствует нормам СанПиНа - это источник Иконы Божьей Матери Троеручницы в поселке Подзавалово Урицкого района.





Надежда Невматулина

16 января 2019 года







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