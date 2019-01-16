Новости версия для печати В следственном комитете начали проверку по пожару в одной из деревень Мценского района В огне погиб 80-летний хозяин дома.



Спасатели, в свою очередь, просят, во избежание трагедий, не пользоваться самодельными обогревателями и не оставлять печи без присмотра.

Фото с места происшествия ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области







Татьяна Напольских

16 января 2019 года







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