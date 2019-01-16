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Коротко о главном

- Мост преткновения. Почему он вызывает так много вопросов не только у автомобилистов, но и у заказчиков работ?

- Что будет с домами АИЖК? Сегодня представители областной власти держали ответ.

- Экстремальное маневрирование, «догонялки», высадка-посадка со второго ряда. Какие еще «упражнения» отрабатывают маршруточники на орловских дорогах?

- Не все источники одинаково безопасны. Роспотребнадзор проверил наиболее популярные места крещенского купания орловцев.



