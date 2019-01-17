Новости версия для печати Работа - есть На предприятиях и организациях Мценска ждут водителей, технологов, слесарей, преподавателей, кондитеров, инженеров – всего в списке более шестисот вакансий.



В том числе имеются предложения и для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места. Как отмечают в областном управлении труда и занятости, почти 77% от заявленных вакансий составляют рабочие специальности. Кстати, в том же банке данных имеются сведения о вакансиях во всех районах и городах региона. Данные регулярно обновляются.





Мария Семак

17 января 2019 года







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