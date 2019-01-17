Новости версия для печати ПФР: Незаконное получение ежемесячных денежных выплат влечет за собой уголовную ответственность Как отмечают в ведомстве, фиксируются случаи, когда люди получают пособие за работу или проживание на территории, признанной радиоактивно загрязненной. По факту же – не работают там и не проживают. Подобные действия характеризируются как мошенничество. Поэтому, гражданин получающий «чернобыльские выплаты» обязан сообщать в Пенсионный фонд о всех изменениях, касающихся трудоустройства и места проживания.





Мария Семак

17 января 2019 года







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