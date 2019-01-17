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У Орловщины появятся свои бренды

Этот вопрос обсудили в областной администрации, отметив, что в качестве брендов должны выступать как товары промышленного производства, так и уникальные изделия, народные промыслы, достопримечательности, историко-культурные зоны и традиции.

В 2018 году был проведен конкурс индивидуального товарного знака региона. А в настоящее время готовится официальный запуск его регистрации, установления права использования регионального логотипа в различных сферах.