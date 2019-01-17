Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



16 января в 08:25 водитель 1990 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигался по ул. 60 лет Октября, в районе д.15 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия», который двигался впереди попутно. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шкода» - женщина 1979 г.р. - получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

17 января 2019 года







На главную страницу





