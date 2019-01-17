Новости версия для печати Сегодня снегоуборочная техника работает во дворах Советского и Северного районов На то, чтобы расчистить и вывезти снег, «Спецавтобазе» отводится два дня.



Подробный график размещен на сайте мэрии Орла и на портале Орловской области. Коммунальная техника будет работать по восьми адресам в Советском районе и по двенадцати - в Северном. Расчистить от снега предстоит дворы и межквартальные проезды. Горожан просят обратить внимание на график уборки и не оставлять транспортные средства на территориях, которые указаны в перечне.





Надежда Невматулина

17 января 2019 года







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