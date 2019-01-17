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четверг
17.01.2019
23:58:15
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«Контакт»Гость программы Александра Короткевича - главный врач орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян.
В прямом эфире ведущий программы и его гость обсудят задачи и проблемы современной системы здравоохранения региона
Программа «Контакт» на канале «Россия 24» теперь выходит в новой студии и в новое время. Смотрите интерактивный разговор сегодня, 17 января, в 19:30.
Изменился и номер телефона прямого эфира. Задать вопросы можно по номеру: 76 - 32 - 27.
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