Новости версия для печати «Контакт» Гость программы Александра Короткевича - главный врач орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян.



В прямом эфире ведущий программы и его гость обсудят задачи и проблемы современной системы здравоохранения региона



Программа «Контакт» на канале «Россия 24» теперь выходит в новой студии и в новое время. Смотрите интерактивный разговор сегодня, 17 января, в 19:30.



Изменился и номер телефона прямого эфира. Задать вопросы можно по номеру: 76 - 32 - 27.





Вести-Орёл

17 января 2019 года







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