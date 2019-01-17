Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Борьба со снегом во дворах продолжается! Технику сегодня увидели жители Советского и Северного районов Орла.



- Спасение «Спецавтобазы». Получится ли?



- В Мценске ищут водителей, технологов, слесарей и преподавателей. Их готовы взять на работу.



- «Зимние забавы». Сегодня в хореографической школе большой благотворительный концерт.



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Вести-Орёл

17 января 2019 года







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