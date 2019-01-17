Новости версия для печати Все ли орловцы распознают фальшивку? Это накануне проверили полицейские. В ходе рейда они сначала пытались расплатиться подозрительными купюрами, а потом напомнили кассирам, как они должны действовать во внештатной ситуации.



С фальшивками полицейские посетили три торговые точки: аптеку, заправку и сетевое кафе. На подозрительную купюру не обратил внимания только кассир в аптеке. Девушка даже отсчитала сдачу с двух тысяч рублей. Представившись, полицейские объяснили ей, какие существуют отличительные признаки настоящих денег. А вот сотрудники заправки и кафе заподозрили неладное сразу. Сработала тревожная кнопка и кассиры торговых точек вызвали полицейских.





















Антон Киселёв

17 января 2019 года







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