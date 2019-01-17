Погода напоминает: пора задуматься о возможном половодье

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четверг
17.01.2019
23:58:35
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Погода напоминает: пора задуматься о возможном половодьеВ Орловском районе до 1 февраля соберут уточненные данные о жителях, проживающих в домах, попадающих в зону возможного подтопления. И проверяют зоны объезда.
В зоне подтопления могут оказаться деревни в Сабуровском, Образцовском, Неполодском, Становском, Платоновском, Лошаковском сельских поселениях. И дома на улице Юбилейной в Знаменке-Орловской.
Проводится проверка готовности пункта временного размещения в Салтыках. Выверяются пути объезда. Там, где их нет, обещано привлечение техники повышенной проходимости. А при угрозе подъема уровня воды запланирована очистка трубных мостов от мусора в Звягинках, Сабурово и поселке Круглый, сообщается на сайте Орловского района.
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