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Погода напоминает: пора задуматься о возможном половодье

В зоне подтопления могут оказаться деревни в Сабуровском, Образцовском, Неполодском, Становском, Платоновском, Лошаковском сельских поселениях. И дома на улице Юбилейной в Знаменке-Орловской.

Проводится проверка готовности пункта временного размещения в Салтыках. Выверяются пути объезда. Там, где их нет, обещано привлечение техники повышенной проходимости. А при угрозе подъема уровня воды запланирована очистка трубных мостов от мусора в Звягинках, Сабурово и поселке Круглый, сообщается на сайте Орловского района.