Новости версия для печати В Орле жителей не перестают волновать транспортное обслуживание и дорожная инфраструктура На первом в этом году личном приеме главе администрации задавали именно такие вопросы.



Обещано, что в микрорайон Зареченский до конца месяца будет добавлено по два автобуса на 9-й и 20-й маршруты. Вернут на прежнее место остановку «Больница им. Боткина». И вновь поднимут вопрос о громкой связи для водителей, чтобы они объявляли остановки.





Татьяна Напольских

17 января 2019 года







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