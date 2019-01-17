Новости версия для печати Орловский центр оценки качества образования сегодня выложил инструкцию по проведению итогового собеседования по русскому языку Школьникам предстоит выполнить четыре задания.



Прочитать текст, пересказать его и провести беседу с рассуждениями, высказыванием своей точки зрения на основе собственного жизненного опыта. В это время будет проходить аудиозапись ответов. На собеседование отводится 15 минут, и оно станет допуском к госэкзаменам для девятиклассников. В этом году собеседование проведут впервые. Оно состоится 13 февраля.





Татьяна Напольских

17 января 2019 года







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