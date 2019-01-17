Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сколько стоит очистить кровлю дома от снега и льда? И кто за это в ответе?

- Объединение - отменяется. Оптимизировать расходы в Должанской ЦРБ решили другими способами.

- "Фальшивые закупки". Полицейские провели рейд с поддельными купюрами.

- По просьбам жителей: на Заречке увеличится количество автобусов.

- Готовь плот - зимой. В Орловском районе уже начали уточнять списки жителей, которые могут попасть в зону подтопления.



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Вести-Орёл

17 января 2019 года







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