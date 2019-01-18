В Орле в 2018 году недобросовестные предприниматели пополнили бюджет города на 23 млн рублей

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пятница
18.01.2019
9:34:13
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В Орле в 2018 году недобросовестные предприниматели пополнили бюджет города на 23 млн рублей2019 год начался с анализа результатов работы комиссий по легализации заработной платы в минувшем году.
По информации замглавы администрации города Орла по финансово-экономическим вопросам Игоря Краличева, совместно с инспекцией Федеральной налоговой службы России по Орлу было проведено 20 плановых и 14 оперативных комиссий. В их результате 131 субъект предпринимательской деятельности повысил заработную плату своим сотрудникам, 318 юридических лиц и предпринимателей погасили задолженность по налогам. Таким образом, в бюджет города было взыскано свыше 23 млн рублей.
Первая комиссия в 2019 году состоится 25 января. Сейчас уточняется список приглашенных предпринимателей, сообщает сайт городской администрации.
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