Новости версия для печати Музейный комплекс «Спасское-Лутовиново» приглашает провести Крещенскую субботу в родовом поместье Тургенева Организаторы обещают интересную и насыщенную программу.



В полдень в выставочном зале музея-заповедника откроется выставка иллюстраций русских художников к произведениям писателя – из собственных фондов. В полдень в выставочном зале музея-заповедника откроется выставка иллюстраций русских художников к произведениям писателя – из собственных фондов. В 12:30 торжественно откроют сам дом после реставрации. В 13:30 начнется литературно-музыкальная программа «Иван Тургенев, Полина Виардо. Музыкальное наслаждение в письмах». А также впервые в Спасском-Лутовиново выступит коллектив из столицы - «Belcanto-Orchestra».





Мария Семак

18 января 2019 года







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