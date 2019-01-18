Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



17 января в 20:15 водитель автомобиля «ВАЗ-2115» двигался по пер. Южному и в районе д. 14 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, после чего водитель совершил наезд на препятствие (снежный вал). В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в БСМП им. Н.А. Семашко.





Орловское Информбюро

18 января 2019 года







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