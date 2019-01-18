Видео версия для печати Благотворительный марафон межрегионального фестиваля «Музыка добрых сердец» - продолжается Фестиваль организован в помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний. Накануне вечером в хореографической школе прошел большой концерт учащихся, которые решили поддержать своих сверстников и помочь им победить болезнь.



Уже в седьмой раз благотворительный фестиваль, который придумала и организовала солистка областной филармонии Наталья Куприянова, идет в Орле. Первая часть прошла в воскресных школах, ко второй части акции в этом году присоединились ученики хореографической школы и их родители.



Юные танцовщицы стремятся помочь своим талантом, а их родители организовали благотворительный сбор в классах и во время концерта. Эта финансовая помощь, как всегда, будет адресной, и направится к тем детям, кто сегодня остро в ней нуждается.

Наталья Куприянова, организатор благотворительного фестиваля «Музыка добрых сердец»: «За две недели до нашего основного фестиваля, то есть 15 февраля, мы проводим своеобразное анкетирование нескольких фондов, и мы ищем адресатов непосредственно перед самим концертом. К сожалению, болезнь непредсказуема, и мы стараемся заранее не брать адресатов, а брать уже срочных». В этом году было принято решение 40% от собранных средств оставить в регионе, они будут перечислены на благотворительный счет отделения онкологии НКМЦ им. Круглой. Стоит ли говорить, как в таком случае важен каждый рубль, каждая копейка. И, главное, свое желание помочь от всего сердца демонстрируют сами дети, для которых ежегодный отчетный концерт превратился в благотворительный.

Наталья Куприянова, организатор благотворительного фестиваля «Музыка добрых сердец»: «Принимать участие в благотворительной деятельности это трепетно, и очень здорово, что ребята с малого возраста осознают, насколько это важно - отдавать свой талант, показать себя, сотворить добро даже своим талантом». Вторая часть марафона собрала за один вечер более 24 тысяч рублей.



15 февраля в культурно-досуговом центре "Металлург" состоится заключительный гала-концерт фестиваля, в кассах центра уже можно приобрести бесплатные благотворительные билеты. (6+)









Эва Стасюлевич

18 января 2019 года







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