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20 января конвойная служба ФСИН отметит 20-летие своего образования

За этот срок через руки конвойных федеральной службы исполнения наказаний прошли десятки тысяч преступников. Очередной «столыпинский» вагон караулам УФСИН России по Орловской области пришлось «разгружать» как раз накануне праздника. За работой конвойных наблюдал наш корреспондент.

Три автозака заранее дежурят на первой платформе орловского вокзала. Этот караул ничем не отличается от сотен других. Надежно отделять тюрьму от воли - так видят свои задачи в конвойной службе.
Вячеслав Конюхов, замначальника отдела по конвоированию УФСИН России по Орловской области: «За 20 лет со дня образования конвойной службы отконвоировано свыше 155 тысяч осужденных лиц, заключенных под стражу. Личным составом отдела по конвоированию выполнено свыше 9 тысяч караулов. Не допущено - попыток побега, нарушений законности, служебных связей». 
Лихие нападения с заточками, удалые побеги из-под конвоя, воспетые воровским шансоном, - не более чем уголовный фольклор, говорят в УФСИН. С появлением «столыпинского» вагона служебная овчарка не перестает лаять, тюремные запахи пес чует за версту. Спецмашина становится к спецвагону дверь в дверь.

В своем теперешнем положении осужденные вызывают скорее жалость, нежели опасение. Однако конвойные говорят: и сочувствие, и отвращение в их работе - чувства неприемлемые.
Алексей Токарев, начальник 2-го отделения по конвоированию УФСИН России по Орловской области: «В первую очередь это служба. Эмоции оставляем на потом. Да, бывают люди, с которыми очень сложно. Преступления бывают разные. Но мы учим своих сотрудников свои эмоции оставлять при себе».
Именно холодная голова, говорят в УФСИН, помогает сотрудникам сохранять необходимую бдительность, памятуя, что их «подопечные» уже преступили черту Закона, а, значит, могут сделать это повторно.


Иван Суверин
18 января 2019 года

 


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