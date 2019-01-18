Новости версия для печати Православные готовятся к большому празднику И сегодня, в Крещенский Сочельник, уже проходит великое водоосвящение.



В молитвах на освящение воды говорится о придании ей благодатных даров, которые помогают излечить болезни. Именно эту воду нередко называют великой святыней. А потому сотни орловцев уже сегодня посетили храмы города, чтобы набрать воду, которая будет помогать весь год.





Юлия Опанасюк

18 января 2019 года







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