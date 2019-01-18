Новости версия для печати В 2018 году 23 орловца получили производственные травмы, которые привели к тяжёлым последствиям 10 работников погибли при несчастных случаях.



В 2017 году эта цифра была в два раза меньше. Какие механизмы будут задействованы в целях улучшения этих показателей, депутаты Облсовета решат на ближайшей сессии. Специалисты отметили два направления, по которым необходимо усилить работу.

Анатолий Майоров, начальник Управления труда и занятости Орловской области: «Основными причинами несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом являются два главных основных обстоятельства: это неудовлетворительная организация производства работ и вторая - это нарушение правил дорожного движения».





Антон Киселёв

18 января 2019 года







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