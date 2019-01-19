Новости версия для печати В Орле проверили наличие валидаторов в общественном транспорте Какой на самом деле в городе пассажиропоток? Кто чаще всего пользуется общественным транспортом, и какие направления стоит развивать, а что сократить? Ясность в эти вопросы сможет внести новое оборудование для оплаты проезда с помощью банковских карт. Но во всех ли автобусах оно установлено? Это и должен был показать сегодняшний рейд.



Безналичная система оплаты проезда должна заработать 1 февраля - в день, когда стоимость проезда будет увеличена до 20 рублей. В каждом трамвае, троллейбусе и автобусе должны установить современные валидаторы. Как сообщалось ранее, некоторые автобусы ими уже оснащены. Но во время сегодняшнего рейда мэр Орла вместе с нашей съемочной группой проехал на общественном транспорте и ни в одном из них новинки не увидели. Василий Новиков, мэр г.Орла: «В понедельник будет проведено совещание, куда мы пригласим и представителей перевозчиков, и руководителей муниципальных предприятий, и представителей организаций по установке оборудования безналичных платежей. Решение Горсоветом было принято, не хотелось бы, чтобы сроки нарушались, а хотелось бы выполнить четко поставленные задачи».





Анна Вайсергисер

18 января 2019 года







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