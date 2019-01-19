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Коротко о главном

- С верой в чудо. Сегодня ночью вся вода станет святой. В этом уверены верующие. Сегодня - Крещенский Сочельник.





- Важней всего погода в доме? Как дожить до капитального ремонта, который запланирован на 2026 год?





- Огненная трагедия. Сегодня без крыши над головой осталась целая семья.





- «Предъявите билет!». Готов ли транспорт Орла к электронному расчету за проезд после планируемого повышения платы?





- Орел собрал лучших борцов из регионов-соседей - для того, чтобы дать победителям старт в большой спорт.

