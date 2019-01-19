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суббота
19.01.2019
0:11:52
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- С верой в чудо. Сегодня ночью вся вода станет святой. В этом уверены верующие. Сегодня - Крещенский Сочельник.
- Важней всего погода в доме? Как дожить до капитального ремонта, который запланирован на 2026 год?
- Огненная трагедия. Сегодня без крыши над головой осталась целая семья.
- «Предъявите билет!». Готов ли транспорт Орла к электронному расчету за проезд после планируемого повышения платы?
- Орел собрал лучших борцов из регионов-соседей - для того, чтобы дать победителям старт в большой спорт.
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