Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялось открытие Фестиваля спортивной борьбы Фестиваль посвятили памяти маршала Куликова. Спарринги будут проходить в течение трех дней.



Соревнования проходят по пять возрастным категориям и включают три турнира .Самые юные спортсмены выступают сегодня. Завтра на площадку выйдут борцы постарше, а в воскресенье пройдут спарринги среди мужчин. Всего в соревнованиях примут участие более 750 спортсменов из разных областей России и Донецка. Орловщину представляют более 60 сильнейших борцов.





Татьяна Тимохина

18 января 2019 года







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