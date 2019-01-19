Сегодня православные отмечают праздник Крещения

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суббота
19.01.2019
14:13:34
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Сегодня православные отмечают праздник КрещенияКрещение Господне - один из главных двунадесятых православных праздников. Он отмечается ежегодно 19 января. Именно в этот день Иисус Христос был крещен в реке Иордан.
Одной из главных особенностей этого дня является освящение воды в храмах особым чином. Православные верят, что крещенская вода нередко помогает во время болезни. Воду набирают на территории храмов и используют в течение года.
Также в России существует традиция в Крещенскую ночь окунаться в купель-иордань. В этом году в Орловской области оборудовано 33 проруби. В Орле в этом году иордань обустроили на Оке возле центральной спасательной станции. Окунуться в ледяную воду можно будет сегодня в течение дня и до полуночи.
Для обеспечения безопасности в местах купаний организовано дежурство полиции, медиков, пожарных и представителей общественных организаций. Также установлены посты для оказания экстренной помощи, в случае необходимости. Будут действовать и точки общепита с горячими напитками.
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