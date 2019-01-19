Новости версия для печати Новый год для медицинских учреждений Орла начался с технического обновления Несколько детских поликлиник города получили долгожданное оборудование, что позволит заметно улучшить качество диагностики, а значит и добиться более высоких результатов в лечении пациентов.



Точная диагностика это залог правильного лечения и выздоровления маленького пациента, считает главный врач детской поликлиники Железнодорожного района Нина Костюк, поэтому о новеньких аппаратах рентгена и УЗИ она рассказывает с удовольствием. Нина Костюк, главный врач детской поликлиники № 3 г. Орел: «Основа основ это диагностическое оборудование. Врач может поставить диагноз, но глаза и руки - это мало. Если раньше мы проводили торги, тратили деньги для того, чтобы детям делать снимки, то теперь мы имеем возможность делать это у себя в поликлинике. И на рабочее место врача с компьютера передается исследование, описание». Новый рентгенаппарат - современный, цифровой, со щадящим режимом излучения. Может выполнять и функции флюорографа. Галина Сараева, заведующая рентгенкабинетом детской поликлиники № 3 г. Орел: «Аппарат снабжен дозиметром, который показывает дозы облучения ребенка, доза облучения гораздо меньше». Аппарат УЗИ экспертного класса также расширит возможности диагностики. Алексей Хардиков, врач ультразвуковой диагностики детской поликлиники № 3 г. Орел: «В нем есть доплер, спектральный доплер, тканевый доплер, и на нем можно производить всевозможные ультразвуковые диагностические исследования». Кроме того, поликлиника получила аппарат для диагностики патологий зрения и дефибриллятор для процедурного кабинета, который необходим при стрессовой реакции организма на инъекции. Есть у него и дополнительная функция – ЭКГ. Татьяна Гринина, процедурная медсестра детской поликлиники № 3 г. Орел: «Можно снять электрокардиограмму при помощи электродов, но и можно снять при помощи той же пластины, которой производится дефибрилляция». Орловские взрослые поликлиники - № 1 и № 3 - получили флюорографические аппараты, тоже малодозные, орловского производства. Это, считают рентгенологи, очень удобно. Юрий Богданов, врач-ординатор рентгенкабинета поликлиники № 3 г.Орел: «Мы можем в любое время вызвать инженеров, если у нас случилась какая-то поломка. И они к нам приезжают в течение 30-40 минут. Это очень важный фактор». Флюорограф также цифровой, на два рабочих места, очень удобный, говорят медики, особенно в сравнении с пленочным. Алла Овсянникова, заведующая рентгенологическим отделением поликлиники № 1 г. Орел: «Лучевая нагрузка в триста раз меньше, чем на пленочном флюорографе, и еще радует, что пропускная способность от 45 до 60 человек в час». Елена Абрахина, главный врач поликлиники № 1 г. Орел: «Параллельно подключено рабочее место врача, то есть доктор в присутствии пациента видит, какой отдел он диагностирует, и какие возможности у него есть для более точной диагностики». В поликлинике Заводского района исследования на новой аппаратуре уже идут, а флюорограф Железнодорожного района начнет работу уже к концу января.









Елена Литинская

19 января 2019 года







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