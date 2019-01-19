Новый год для медицинских учреждений Орла начался с технического обновления

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суббота
19.01.2019
14:13:31
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Новый год для медицинских учреждений Орла начался с технического обновленияНесколько детских поликлиник города получили долгожданное оборудование, что позволит заметно улучшить качество диагностики, а значит и добиться более высоких результатов в лечении пациентов.
Точная диагностика это залог правильного лечения и выздоровления маленького пациента, считает главный врач детской поликлиники Железнодорожного района Нина Костюк, поэтому о новеньких аппаратах рентгена и УЗИ она рассказывает с удовольствием.
Новый рентгенаппарат - современный, цифровой, со щадящим режимом излучения. Может выполнять и функции флюорографа.
Аппарат УЗИ экспертного класса также расширит возможности диагностики.
Кроме того, поликлиника получила аппарат для диагностики патологий зрения и дефибриллятор для процедурного кабинета, который необходим при стрессовой реакции организма на инъекции. Есть у него и дополнительная функция – ЭКГ.
Орловские взрослые поликлиники - № 1 и № 3 - получили флюорографические аппараты, тоже малодозные, орловского производства. Это, считают рентгенологи, очень удобно.
Флюорограф также цифровой, на два рабочих места, очень удобный, говорят медики, особенно в сравнении с пленочным.
В поликлинике Заводского района исследования на новой аппаратуре уже идут, а флюорограф Железнодорожного района начнет работу уже к концу января.
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