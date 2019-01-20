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Стекло бьется к счастью

С этим согласна и орловчанка Татьяна Шалаева. Она уже несколько лет дарит осколкам новую жизнь и из битого стекла рождаются произведения искусства.

Прикладной техникой мозаики Татьяна Шалаева заинтересовалась 12 лет назад, когда стала осваивать другую, не менее интересную, работу – витраж в технике Тиффани.
Татьяна Шалаева, художник декоративно-прикладного искусства: «Когда впервые увидела витраж, мне понравилась игра света через цветное стекло. Меня это вдохновило. Я сама нашла, где достать это стекло, невероятно красивое, сама нашла, как выполняется техника, сама сделала первый образец, который был не очень хорошего качества».
Татьяне пришлось купить и освоить специальное оборудование, и постепенно витражи становились все краше.
 
От витражей оставалось огромное количество цветных осколков. Чтобы добро не пропало даром, Татьяна и занялась мозаикой. Тем более что аспект применения этой техники гораздо шире, и в качестве материала можно использовать не только осколки стекла. 
 
Мозаика не столько сложна, сколько кропотлива. Чтобы подобрать подходящие кусочки стекла, нужно время.
 
Подробнее о том, как создать подставку под горячее в технике мозаика, смотрите в программе «Все в дом».



Татьяна Тимохина
20 января 2019 года

 


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