Новости версия для печати Игры вместо ожидания В поликлинике орловской Детской областной больницы открыли игровую комнату для маленьких пациентов, ожидающих приема врача.



Теперь дети найдут, чем заняться. К их услугам отдельное помещение, в котором красиво, уютно и много разнообразных игрушек. Помимо того, привели в порядок холлы и коридоры. Это стало возможно благодаря средствам, полученным по федеральной программе "Развитие детских поликлиник". Теперь там свежо, чисто и... - много пустого пространства на стенах. Сотрудники обращаются к творческим личностям Орла с просьбой помочь создать в поликлинике уютную обстановку. Татьяна Тарасова, заведующая консультативно-диагностическим центром НКМЦ им. З. И. Круглой: «Мне бы хотелось обратиться к ребятам, хорошо рисующим, ученикам художественных школ, нашим художникам - если есть такая возможность, в дар принести картины, чтобы украсить стены центра, чтобы деткам было веселее. Мы были бы рады и благодарны».





Мария Семак

20 января 2019 года







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