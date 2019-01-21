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Сегодня в Орловской области стартует III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» будет проходить по 18 профессиональным компетенциям в возрастной группе 16-22 года.

В списке компетенций: реставрация произведений из дерева; облицовка плиткой; сухое строительство и штукатурные работы; преподаватель младших классов; дошкольное воспитание; физическая культура спорт и фитнес; парикмахерское искусство; ресторанный сервис; управление железнодорожным транспортом; сварочные технологии; эксплуатация сельскохозяйственных машин; поварское дело; технология моды; кузовной ремонт; медицинский и социальный уход, кирпичная кладка; фотография; ландшафтный дизайн.

Также региональный чемпионат проводится по 3 компетенциям для учащихся общеобразовательных школ JuniorSkills: предпринимательство; электромонтаж; инженерный дизайн CAD.

Кроме того, в рамках данного мероприятия впервые запланировано проведение чемпионата рабочих профессий по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» 50+ по 3 основным компетенциям: преподаватель младших классов; дошкольное воспитание; медицинский и социальный уход.

Чемпионат «Навыки мудрых» 50+ пройдет на конкурсных площадках на базе Мезенского педагогического колледжа и Орловского базового медицинского колледжа.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Судейство будут осуществлять эксперты, имеющие опыт участия в чемпионатах разных уровней, в том числе национальные эксперты из 12 регионов России (Москва, Казань, Ростов, Чебоксары, Красноярск, Брянск, Тамбов, Санкт- Петербург, Курск, Иваново, Саранск, Ярославская область), сообщает информационный портал Орловской области.Фото пресс-службы Губернатора Орловской области