Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
21.01.2019
12:35:04
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня в Орловской области стартует III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Чемпионат пройдет с 21 по 26 января.

III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» будет проходить по 18 профессиональным компетенциям в возрастной группе 16-22 года. 
 
В списке компетенций: реставрация произведений из дерева; облицовка плиткой; сухое строительство и штукатурные работы; преподаватель младших классов; дошкольное воспитание; физическая культура спорт и фитнес; парикмахерское искусство; ресторанный сервис; управление железнодорожным транспортом; сварочные технологии; эксплуатация сельскохозяйственных машин; поварское дело; технология моды; кузовной ремонт; медицинский и социальный уход, кирпичная кладка; фотография; ландшафтный дизайн.
 
Также региональный чемпионат проводится по 3 компетенциям для учащихся общеобразовательных школ JuniorSkills: предпринимательство; электромонтаж; инженерный дизайн CAD.
 
Кроме того, в рамках данного мероприятия впервые запланировано проведение чемпионата рабочих профессий по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» 50+ по 3 основным компетенциям: преподаватель младших классов; дошкольное воспитание; медицинский и социальный уход.
 
Чемпионат «Навыки мудрых» 50+ пройдет на конкурсных площадках на базе Мезенского педагогического колледжа и Орловского базового медицинского колледжа.
 
Судейство будут осуществлять эксперты, имеющие опыт участия в чемпионатах разных уровней, в том числе национальные эксперты из 12 регионов России (Москва, Казань, Ростов, Чебоксары, Красноярск, Брянск, Тамбов, Санкт- Петербург, Курск, Иваново, Саранск, Ярославская область), сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
 



Орловское Информбюро
21 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта