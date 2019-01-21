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Мэр Орла попробовал расплатиться банковской картой в общественном транспорте

Проблему с общественным транспортом в Орле пытаются решить уже несколько лет подряд, но до сих пор точно не ясно, какой на самом деле пассажиропоток, кто чаще всего и в каких направлениях пользуется транспортом. Точки над i должно поставить новое оборудование. По идее, оно должно появиться уже к 1 февраля. Это валидаторы, оплатить с их помощью дорогу можно не только проездными, но и банковскими картами. Наша съемочная группа вместе с мэром попыталась расплатиться безналом.

Поездка в общественном транспорте в Орле с 1 февраля будет обходиться дороже. Чтобы добраться до места назначения придется заплатить 20 рублей, но это если отдавать деньги наличными. А если по карте - обычной, банковской, то, привычные 17 рублей. Но оказалось, что рассчитывать на это пока не стоит. План по введению "безнала " в орловских маршрутках, троллейбусах и трамваях под вопросом. Мэр города решил лично проехаться в общественном транспорте, но расплатиться банковской картой не получилось. 
 
Обычные валидаторы «читают» только социальные проездные. Ни одного нового - замечено не было. Хотя уже прошла информация, что из 400 необходимых установлено около 70. 
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Решение Горсоветом было принято, и я не хотел бы, чтобы сроки нарушались, я хотел бы, чтобы мы выполнили четко поставленные задачи». 
А между тем, установка новых устройств - внесет ясность в пассажиропоток, даст понять на каких маршрутах стоит увеличить число машин, а где их наоборот слишком много.
Василий Новиков, мэр г.Орла: «Необходимо будет посмотреть, как в течение дня лучше проводить пассажиропоток. Это задача муниципалитета - организация перевозок. Будем в дальнейшем обсуждать и большегрузные автобусы».
В свое время введение проездных вызвало недовольство со стороны водителей, сейчас безналичный расчет споров не вызывает. По такому же принципу, по задумке, должна работать и банковская карта.
Для горожан проездные хорошая возможность сэкономить, да и безналичный расчет даст возможность не задумываться о размене.
Дмитрий, водитель автобуса: «У многих есть карты, поэтому будет проще расплачиваться картой – безналом».
Кроме новых валидаторов в маршрутках, возможно, скоро появятся громкая связь, чтобы объявлять остановки. Эту идею сейчас обсуждают. В трамваях и троллейбусах она уже давно воплощена. С решением должны определиться до 1 сентября.





Анна Вайсергисер
21 января 2019 года

 


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