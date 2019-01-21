Новости версия для печати Минувшие выходные закончились для орловчанки больницей 20 января девушка, катаясь на «ватрушке» с горки в районе спасательной станции, врезалась в фонарный столб. Видео появилось в соцсетях.



На кадрах видно, что после падения девушка несколько секунд лежала без движения. С места происшествия ее увезла катера скорой помощи. Кстати, эта горка не была специально оборудована для катания. Андрей Клычков рекомендовал закрыть опасную горку. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Необходимо предпринять все меры, чтобы люди там не катались. Не дай бог будут трагедии. В эти выходные - перелом позвоночника, ушиб таза. Это абсурд, когда огромной высоты горка и прямо посреди - столб. У меня просьба: стол оставить в покое, горку – закрыть».





Антон Киселёв

21 января 2019 года







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