Новости версия для печати В Орле 38 человек, работавших при ликвидации аварии на водопроводе, получили награды Это сотрудники МЧС, ГИБДД, «Орелводоканала», «Газпромтеплоэнерго Орёл» и «Квадры». Награды вручил глава региона Андрей Клычков.



Напомним, из-за прорыва трубы вечером 7 января без холодной воды осталось больше 700 многоквартирных домов и 58 соцобъектов. Последствия авария подпортили последние новогодние дни 70 тысячам орловцев. Слаженные действия всех служб и ведомств позволили ликвидировать аварию меньше чем за сутки. Работы на месте прорыва трубопровода не прерывались 22 часа. В это время работники городских предприятий обеспечивали подвоз воды жителям домов, попавших в зону отключения. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Особых слов заслуживают именно те люди, которые своими руками, на холоде, в воде преодолевали все эти сложности. Руководители тоже были на месте, я благодарен и руководству за то, что они находились рядом. Я искренне еще раз всех благодарю».





Антон Киселёв

21 января 2019 года







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