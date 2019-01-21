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Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в медиафоруме

Приурочили мероприятие к 100-летию Союза журналистов России и вековому юбилею орловского регионального отделения.

О взаимодействии различных структур и ведомств, власти и журналистского сообщества говорили на медиафоруме. В нашем регионе о прошел впервые. И собрал более ста представителей СМИ, ветеранов журналистики и студентов. 
 
С мастер-классами выступили известные российские журналисты и специалисты по новым медиа. Также работники газет, теле- и радиокомпаний получили награды. Участие в форуме принял и губернатор региона. Он прокомментировал итоги Гайдаровского форума, 10-го по счёту. Он прошел в Москве и большое внимание на встрече уделили реализации нацпроектов.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы подготовили и согласовали 46 региональных паспортов. В целом, в ближайшие 6 лет область дополнительно получит, благодаря той активной работе, которую мы провели, 17 млрд рублей. Только в 2019 году дополнительный объем финансирования - 3 млрд рублей. Это те средства, которые мы сейчас распределили под вопросы, не решаемые, возможно, даже многие годы. Это и дороги, и обеспечение больниц, это образование, это и социальная инфрастуктура».
 



Надежда Невматулина
21 января 2019 года

 


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