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19 января православные христиане отметили один из главных церковных праздников - Богоявление

В народе его называют - Крещение. В храме Сретения Господня Вятского Посада в эту ночь собрались прихожане не только из Орла, ехали со всей области. Чтобы и на службе постоять, и крещенской водой на весь год запастись, и, конечно, совершить обряд омовения. В духовно-православном центре к празднику оборудовали удобную и отапливаемую купель. Согреться можно было и горячим чаем. В праздничную ночь в Вятском Посаде побывала наша съемочная группа.

Храм Сретения Господня просторный, но места все же не хватает - так много в эту праздничную ночь прихожан. Дата 19 января в церковном календаре занимает особое место: согласно церковному преданию, во время Крещения Иисуса Христа в водах Иордана, разверзлись небеса и Дух Святой, в виде голубя, снизошел на него. Свершилось Богоявление - именно так и называется праздник. 
 
В Вятский Посад едут из Орла, из окрестностей области и других городов. Духовно-православный центр привлекает своей красотой, тишиной, возможностью спокойно подумать о вечном - вдали от суеты. Комплекс - храм, гимназия, трапезная, артель народного ремесла, часовня - построили чуть больше года назад. И это лишь часть масштабного православного проекта.
Геннадий Цурков, руководитель духовно-православного проекта «Вятский Посад»: «Начали строительство подсобного хозяйства, по благословению батюшки Илия, и назвал он это подсобное хозяйство «Орловский колос». Ведется уже активное строительство храма в честь иконы Божией Матери «Спорительницы хлебов», составляется ряд документов по устроительству гимназии, по тепличному хозяйству, по животноводческому комплексу и по храмовому комплексу».
Здесь будущее строят - на основе традиций. А согласно им - на Крещение нужно обязательно окунуться. Укрепиться духом и телом. Для посетителей Вятского Посада созданы все условия, чтобы обряд омовения был комфортным. Купель поделена на две части - женскую и мужскую. Чисто, комфортно. Есть лавочки и вешалка для одежды.
 
Вообще, верующие почитают Крещенскую воду как святыню. Считается, что она обладает целительной силой - укрепляет дух, увеличивает жизненные силы человека. Поэтому в эту ночь не только совершают обряд омовения, но и запасаются водой на год вперед - до следующего праздника Богоявления.





Мария Семак
21 января 2019 года

 


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