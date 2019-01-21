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Коротко о главном

- Очнулась - гипс. Орловчанка попала в больницу после катания на «ватрушке».

- Арифметика оплаты. Сколько и как будем платить с февраля за проезд в городском транспорте?





- «Спасибо» - за оперативность. Сегодня ликвидаторы аварии на Кромском водозаборе получили награды.





- Помолясь - в святую воду. Как орловцы отметили праздник Крещения?

