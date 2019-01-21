Новости версия для печати В Орле прошел Фестиваль спортивной борьбы, посвященный памяти Почетного гражданина Орла, Героя Советского Союза, маршала Куликова В рамках этого фестиваля прошло сразу три турнира: Открытое Первенство Орла, Открытый Кубок области и Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин.



Три турнира, пять возрастных категорий. Положить соперника на лопатки стремились более 750 спортсменов из разных регионов.

Александр Антипенков, главный судья соревнований: «В соревнования принимают участие представители 25 регионов. Это и Иркутск, и Москва, и Санкт-Петербург, два региона из ЦФО, а также республики Северного Кавказа - Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария». Только из соседней Тулы приехало 27 юных спортсменов.



Захваты, броски, перевороты, подсечки. Вольная борьба - настоящий мужской спорт, который некоторые предпочитают даже самому популярному во всем мире футболу.

Крючков Кирилл, участник соревнований (г. Тула), 14 лет: «Борьбой я занимаюсь седьмой год. Раньше я занимался футболом, но понял, что это не мое. В футболе ты играешь в команде, я так не привык, я работаю один. Здесь ты - сам за себя. Борьба развивает все характеристики, которые могут быть у спортсмена». В Орловской области вольная борьба культивируется в девяти районах. И в этих соревнованиях принимали участие более 60 сильнейших орловских спортсменов. К сожалению, нашим вольникам завоевать «золото», а значит и заработать звание мастера спорта не удалось. Лучший результат среди мужчин показал орловец Андрей Коренев - у него серебряная медаль. Среди юношей первое место занял Матвей Амельченко, а второе - Максим Прыгунов. Больше всего медалей увезли представители Московского ЦСКА и Северо-Кавказского региона.









Татьяна Тимохина

21 января 2019 года







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