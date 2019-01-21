В Орле прошел Фестиваль спортивной борьбы, посвященный памяти Почетного гражданина Орла, Героя Советского Союза, маршала Куликова

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В Орле прошел Фестиваль спортивной борьбы, посвященный памяти Почетного гражданина Орла, Героя Советского Союза, маршала КуликоваВ рамках этого фестиваля прошло сразу три турнира: Открытое Первенство Орла, Открытый Кубок области и Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин.
Три турнира, пять возрастных категорий. Положить соперника на лопатки стремились более 750 спортсменов из разных регионов.
Только из соседней Тулы приехало 27 юных спортсменов.
Александр Антипенков, главный судья соревнований: «В соревнования принимают участие представители 25 регионов. Это и Иркутск, и Москва, и Санкт-Петербург, два региона из ЦФО, а также республики Северного Кавказа - Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария».
Захваты, броски, перевороты, подсечки. Вольная борьба - настоящий мужской спорт, который некоторые предпочитают даже самому популярному во всем мире футболу.
В Орловской области вольная борьба культивируется в девяти районах. И в этих соревнованиях принимали участие более 60 сильнейших орловских спортсменов. К сожалению, нашим вольникам завоевать «золото», а значит и заработать звание мастера спорта не удалось. Лучший результат среди мужчин показал орловец Андрей Коренев - у него серебряная медаль. Среди юношей первое место занял Матвей Амельченко, а второе - Максим Прыгунов. Больше всего медалей увезли представители Московского ЦСКА и Северо-Кавказского региона.
Крючков Кирилл, участник соревнований (г. Тула), 14 лет: «Борьбой я занимаюсь седьмой год. Раньше я занимался футболом, но понял, что это не мое. В футболе ты играешь в команде, я так не привык, я работаю один. Здесь ты - сам за себя. Борьба развивает все характеристики, которые могут быть у спортсмена».