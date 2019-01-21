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Когда морозы - не страшны

Орловцы отметили один из двенадцати главных православных праздников - Крещение Господне.

В этот день верующие вспоминают, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. На Крещение (Богоявление) традиционно по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях. Не стал исключением и Орел, около 1500 тысяч жителей Орла и области не испугались холодной воды и окунулись в ледяные воды.
Традиции окунаться в прорубь на Крещение - не один десяток лет, и связана она с самой историей праздника, когда 30-летний Иисус был крещен в реке Иордан.
Дмитрий Степаненков, иерей храма Иверской иконы Божией Матери г. Орла: «В этот же день было и явления Святой Троицы. Как мы знаем из Священного Писания, был голос с неба: «Сей есть сын мой возлюбленный», и Дух святой в виде голубя сошел на Господа нашего Иисуса Христа в момент крещения. Поэтому этот праздник именуется не только днем Крещения Господнего, но также и праздником Богоявления». 
Но к традиции погружения в холодную воду в день Крещения церковь относится скептически - такой обязанности погружаться в зимнюю прорубь у православных нет. Тем не менее, из года в год желающих попробовать крещенскую воду становится все больше. А потому такие купания в региональном главке МЧС на особенном контроле.
Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Всего на территории. Орловской области оборудовано 34 места для купания, их них четыре - на открытых водоемах и 30 - в купелях. Безопасность обеспечивали 260 человек».
Опробовать воды Оки решил и глава города Александр Муромский.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Я всех поздравляю с праздником! Всем желаю мира, добра, благополучия. Ангела Хранителя - всем! Вода прекрасная, условия хорошие».
В 2019-м искупаться в Крещенскую ночь решили полторы тысячи орловцев.

Окунаться ли в разгар зимы в холодные воды - каждый решает сам, а вот выпить горячего чая и погреться в раздевалке в Крещенскую ночь мог любой желающий.




Юлия Опанасюк
21 января 2019 года

 


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