Новости версия для печати После удаления наледи с крыши дома затопленными оказались несколько квартир Непогода пришла в многоэтажку, расположенную в переулке Детском в Орле. Жители запасаются тазами и обращаются за помощью. Но теперь уже не в управляющую компанию, а к власти.



Жители многоквартирного дома №1 по Детскому переулку в конце декабря прошлого года обратились в управляющую компанию. Повод - свисающие с крыши сосульки. 3 января крышу расчистили. Вот только через несколько часов после этого, собственники квартир верхних этажей обнаружили подтеки на потолках и стенах. Спустя сутки ситуация усугубилась - сырость попала в подъезды.

Кирилл Константинов, инспектор управления государственной жилищной инспекции Орловской области: «Управляющей компании ЖРЭУ № 17 будет выдано предписание в рамках административного производства в части приведения кровельного покрытия в надлежащее состояние. Сроки будем устанавливать минимальные, но в идеале выполнение работ планируется на весну». Повторное обращение в управляющую компанию, теперь уже с просьбой починить кровлю, результатов не дало. Вице-спикер Облсовета Михаил Вдовин выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «В течение трех дней, как того требует закон, необходимо устранить течь кровли. Жители должны знать, в течение какого времени будет устранена течь над квартирами». В присутствие жителей Михаил Вдовин потребовал представителя управляющей компании дать обещание починить кровлю в течение трех дней.

Василий Седов, представитель управляющей компании: «Я не могу такого обещать. Единственное, что управляющая компания сейчас примет все меры для того, чтобы эту течь устранить». Однако общее собрание с участием жильцов, представителей ЖЭУ и сотрудников жилищной инспекции не дало ответа на главный вопрос: когда в пятиэтажке будет отремонтирована протекающая крыша?

Валентина Колтун, жительница г. Орла: «Когда все соседи подписывали заявление, у меня в квартире не текло. А на днях обнаружили лужу воды. Я разобрала потолок, и оттуда вылилось, наверное, литр воды». Вице-спикер обязался взять ситуацию под контроль, и направить необходимые запросы в соответствующие инстанции. По словам Михаила Вдовина, к решению проблемы должны подключиться избранные по данному округу депутаты областного и городского Советов.









Всеволод Трифонов

21 января 2019 года







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