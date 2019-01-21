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После удаления наледи с крыши дома затопленными оказались несколько квартир

Непогода пришла в многоэтажку, расположенную в переулке Детском в Орле. Жители запасаются тазами и обращаются за помощью. Но теперь уже не в управляющую компанию, а к власти.

Жители многоквартирного дома №1 по Детскому переулку в конце декабря прошлого года обратились в управляющую компанию. Повод - свисающие с крыши сосульки. 3 января крышу расчистили. Вот только через несколько часов после этого, собственники квартир верхних этажей обнаружили подтеки на потолках и стенах. Спустя сутки ситуация усугубилась - сырость попала в подъезды.
Кирилл Константинов, инспектор управления государственной жилищной инспекции Орловской области: «Управляющей компании ЖРЭУ № 17 будет выдано предписание в рамках административного производства в части приведения кровельного покрытия в надлежащее состояние. Сроки будем устанавливать минимальные, но в идеале выполнение работ планируется на весну».
Повторное обращение в управляющую компанию, теперь уже с просьбой починить кровлю, результатов не дало. Вице-спикер Облсовета Михаил Вдовин выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.
Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «В течение трех дней, как того требует закон, необходимо устранить течь кровли. Жители должны знать, в течение какого времени будет устранена течь над квартирами».
В присутствие жителей Михаил Вдовин потребовал представителя управляющей компании дать обещание починить кровлю в течение трех дней.
Василий Седов, представитель управляющей компании: «Я не могу такого обещать. Единственное, что управляющая компания сейчас примет все меры для того, чтобы эту течь устранить».
Однако общее собрание с участием жильцов, представителей ЖЭУ и сотрудников жилищной инспекции не дало ответа на главный вопрос: когда в пятиэтажке будет отремонтирована протекающая крыша?
Валентина Колтун, жительница г. Орла: «Когда все соседи подписывали заявление, у меня в квартире не текло. А на днях обнаружили лужу воды. Я разобрала потолок, и оттуда вылилось, наверное, литр воды». 
Вице-спикер обязался взять ситуацию под контроль, и направить необходимые запросы в соответствующие инстанции. По словам Михаила Вдовина, к решению проблемы должны подключиться избранные по данному округу депутаты областного и городского Советов.




Всеволод Трифонов
21 января 2019 года

 


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