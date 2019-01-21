Наледь, упавшая с крыши многоэтажки в Мценске, травмировала школьника

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понедельник
21.01.2019
23:14:57
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Наледь, упавшая с крыши многоэтажки в Мценске, травмировала школьникаЭто стало поводом для возбуждения уголовного дела. Инцидент произошел на улице Мира.
Мальчика с переломом ключицы доставили в больницу. Дело возбуждено с формулировкой «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По данным следствия, 18 января упавшая с крыши дома наледь травмировала 11-летнего ребёнка. В СКР намерены дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников коммунальных служб, ответственных за своевременную очистку кровли дома от снега.
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