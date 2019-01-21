Новости версия для печати Мост Дружбы в Орле закрыли Это касается только общественного транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.



Движение запрещено с сегодняшнего дня. Причиной стало неудовлетворительное состояние конструкций моста и самого дорожного полотна. Теперь маршрутки будут двигаться в объезд - до устранения нарушений подрядной организацией ООО «Региональные-газораспределительные сети».



Движение автобусов маршрутов №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет организовано по ул. 3-й Курской, Новосильскому пер., ул. Московской, Красному мосту, ул. Гостиной, ул. Комсомольской. Маршрут №6 «ул. Алроса — ул. Силикатная» будет осуществлять движение по ул. Комсомольской, ул. Гостиной, Красному мосту, ул. Московской.





Надежда Невматулина

21 января 2019 года







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