Новости версия для печати Орловские коммунисты сегодня утром почтили память Владимира Ильича Ленина Лидер партии скончался 21 января 1924 года.



95 лет назад известие о смерти вождя облетело весь мир за считанные часы. Все эти годы память основоположника коммунистической партии и советского государства в этот день чтят во всех уголках страны. Орловские коммунисты уверены, что наследие отца мировой революции, его идеи и принципы актуальны и в наши дни.





Надежда Невматулина

21 января 2019 года







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