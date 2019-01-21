Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялось торжественное открытие III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) В течение недели представители самых востребованных профессий будут демонстрировать профессиональное мастерство. А национальные эксперты из 17 регионов России оценивать их умения и навыки.



Открытие прошло во дворце пионеров имени Гагарина. Сам чемпионат будет проходить на нескольких специально подготовленных площадках по 18 компетенция. Молодежь от 16 до 22 лет будет демонстрировать своё мастерство по рабочим специальностям, педагогическим, медицинским, железнодорожным профессиям, а также в профессиях сферы услуг и сельского хозяйства.



Также региональный чемпионат проводится по трем компетенциям для учащихся общеобразовательных школ JuniorSkills. Это предпринимательство, электромонтаж и инженерный дизайн. И впервые в этом году запланировано проведение чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» 50+. Своим опытом поделятся преподаватели младших классов, специалисты дошкольного воспитания и медико-социального ухода. Участников от лица губернатора Орловской области поздравили с открытием чемпионата и пожелали успехов.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Все 120 конкурсантов это уже звездочки нашего региона, и я уверена, что в этом чемпионате они покажут лучшие свои качества - и человеческие, и профессиональные. Мы все надеемся, что орловцы попадут в сборную России и проявят свои таланты, возможности, навыки, тем более что в нашем регионе есть уже этот положительный успешный опыт».





Татьяна Тимохина

21 января 2019 года







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