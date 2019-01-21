Новости версия для печати Перспективу полного закрытия моста Дружбы водители рассматривают как неизбежный транспортный коллапс С сегодняшнего дня находящийся в стадии затяжного ремонта мост Дружбы в Орле закрыт для общественного транспорта. Непопулярное решение пришлось принять дорожной инспекции ГИБДД. По словам полицейских, покрытие моста не отвечает требованиям безопасности. Перспектива полного закрытия моста Дружбы как никогда близка к реальности. Что об этом думают чиновники, водители и пешеходы?



Положительных эмоций проезд по мосту Дружбы у орловских водителей не вызывает давно. Однако все опрошенные нами автомобилисты держатся мнения: уж лучше так, чем никак. Перспективу закрытия моста водители рассматривают как неизбежный транспортный коллапс.



Однако инспекторы дорожного надзора, обследовав мост, пришли к выводу: отвечать за безопасность движения при таком состоянии покрытия решительно невозможно.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Сотрудниками ГИБДД были выявлены множественные недостатки и нарушения при осуществлении реконструкции и ремонта моста Дружбы. Основными нарушениями являются колейность глубиной до 11 сантиметров, выбоины, проломы, а также наличие снежных и ледяных отложений, что создает угрозу безопасности дорожного движения. В связи с этим было выдано предписание прекратить движение общественно транспорта с 10 часов утра 21 января 2019 года - до устранения недостатков». Пассажиры маршруток после длительного и безуспешного ожидания автобусов, не в силах были сдержать эмоции. То ли работы на мосту идут ни шатко, ни валко, то ли для горожан усилия ремонтников не очевидны, но само упоминание моста Дружбы у людей вызывает раздражение.



Мы попросили чиновников прокомментировать ситуацию. В орловской мэрии нас заверили: ситуацию с мостом Дружбы преждевременно расценивать как критическую. Восстановить движение общественного транспорта и улучшить движение всех прочих автомобилей чиновники рассчитывают в течение декады. Во всяком случае, именно это нам твердо пообещал Олег Минкин.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «На сегодняшний момент вопрос о полном закрытии движения на мосту Дружбы пока не рассматривается. Для устранения нарушений подрядчиком заключен договор с "Дорожной службой" на проведение ремонтных работ покрытия литым асфальтом. Договор действует до 1 февраля и именно до этого срока подрядчик обязуется все эти работы выполнить». Теперь чиновникам остается лишь проконтролировать своевременное выполнение работ.









Иван Суверин

21 января 2019 года







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