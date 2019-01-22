Новости версия для печати В Медведевском лесу прошли Открытые Чемпионат и Первенство города Орла по лыжным гонкам 2019 года В соревнованиях приняли участие 270 спортсмены из Орловской, Тульской и Брянской областей.



Соревнования проводились на дистанциях 3, 5, 10 км в дисциплинах «Свободный стиль» - 19 января и «Классический ход» - 20 января. В первый день в лыжных гонках приняли участие 170 спортсменов, во второй - около 100 человек. Одним из участников соревнований второго дня стал глава администрации города Александр Муромский. Он прошёл 10 километров.



Победители и призеры спортивных состязаний были определены в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин по наименьшему времени прохождения дистанции. Им были вручены грамоты и памятные призы, сообщает сайт горадминистрации.





Орловское Информбюро

22 января 2019 года







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