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Завершился ремонт дома-музея Тургенева в Спасском-Лутовиново

На днях там уже открылась экспозиция.

Ремонтно-реставрационные работы в доме-музее И. С. Тургенева проводились в течение года и четырех месяцев. Финансирование работ осуществлялось за счет федеральных средств, выделенных Министерством культуры РФ в рамках подготовки к празднованию 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева, сообщает информационный портал Орловской области.

Уникальная коллекция музея включает около 150 тургеневских вещей, ранее принадлежавших предкам писателя и ему лично. В обстановке дома - мебель, являющая собой лучшие образцы работы русских мастеров XVIII- первой половины XIX веков. Некоторые из этих вещей являются редчайшими произведениями прикладного искусства. На прежнем месте в малой гостиной встречает посетителей огромный диван «самосон». В рабочем кабинете - письменный стол, за которым рождались лучшие тургеневские произведения. Фамильной реликвией является старинная икона Спаса Нерукотворного. Большую ценность имеет коллекция живописи, принадлежавшая предкам Тургенева. Здесь представлены подлинные портреты отца и брата писателя, работы Н.Е. Сверчкова, М.К. Клодта, Н.Д. Дмитриева-Оренбургского, виды Спасского-Лутовинова, выполненные в 1881-1882 гг. Я. П. Полонским, картины и портреты, написанные крепостными художниками.

По своему значению музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское–Лутовиново» - один из крупнейших литературных мемориальных комплексов России.

Ежегодно музей заповедник принимает около 120 тысяч посетителей.


Орловское Информбюро
22 января 2019 года

 


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