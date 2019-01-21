Новости версия для печати В 2019 году в Орле планируется обновить 90 дворовых территорий Зима - самое время готовить проекты для благоустройства. Чтобы работы начались весной, а не осенью.



Больше чем на треть в этом году планируется увеличить финансирование проекта «Формирование современной городской среды». На ремонт дворов и общественных территорий регион потратит беспрецедентную сумму - 738 миллионов рублей. Опыт прошлого года показал, что освоить полмиллиарда область может, и то, как изменились 175 дворов и 30 общественных территорий орловцы уже заметили. Планы года наступившего - в материале нашего корреспондента.

Денис Блохин, член Правительства Орловской области: «Слово «впервые» весьма точно характеризует программу 2018 года. Впервые - 47 муниципальных образований, впервые - более полумиллиарда рублей, впервые проведено открытое голосование за общественные пространства, впервые все поставленные задачи были реализованы». А задачи стояли амбициозные - нужно было капитально обновить 175 дворов практически во всех уголках области, и 30 общественных территорий - скверы «Юность» и «Орлята», колоннада Городского парка и другие. Выделенные на это 539 миллионов рублей были освоены полностью. В 2019 году регион, руководствуясь положительным опытом, решил нарастить объёмы в плане реализации проекта «Формирование современной городской среды».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Общий объём денежных средств на реализацию проекта на территории региона составит более 738 миллионов рублей. Это на 37% выше, чем в 2018 году. Будет продолжена практика проведения голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке». Орёл уже начал подготовительную работу: на сайте городской администрации можно найти список предлагаемых к обновлению общественных территорий. Их пока девять. Уже в феврале жители областного центра выберут три объекта, на которых работы начнутся в первоочередном порядке. Окончательный перечень объектов, куда придёт большой ремонт, будет сформирован по мере поступления финансов в муниципалитет.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла:«В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации. Все конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций планируется завершить до 30 апреля, согласно графику». Эти же сроки актуальные и для ремонта дворов. Только в областном центре планируется обновить 90 дворовых территорий. За качество этих работ, как и прежде, будет отвечать лаборатория «Орелгосзаказчика».









Антон Киселёв

21 января 2019 года







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