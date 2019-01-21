Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В объезд! Сегодня ГИБДД запретило общественному транспорту ездить по мосту Дружбы.



- «Навыки мудрых» - молодым профессионалам. Сегодня стартовал региональный этап WorldSkills Russia, котором появился раздел «50+».



- Работа над ошибками. По итогам «непоказательного» рейда мэр Орла провел совещание.



- Цветы - вождю мирового пролетариата. Сегодня 95 годовщина со дня смерти Владимира Ильича Ленина.



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Вести-Орёл

21 января 2019 года







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