Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



21 января в Новосиле 14:20 водитель 1952 г.р., управляя автомобилем «Иж», на перекрестке улиц Коммунаров и Володарского не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате ДТП пассажиры автомобиля «Иж» - женщина 1983 г.р. и девочка 2007 г.р. - получили телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

22 января 2019 года







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