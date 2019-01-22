За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП

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вторник
22.01.2019
21:18:25
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТПСреди них одно ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
21 января в Новосиле 14:20 водитель 1952 г.р., управляя автомобилем «Иж», на перекрестке улиц Коммунаров и Володарского не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате ДТП пассажиры автомобиля «Иж» - женщина 1983 г.р. и девочка 2007 г.р. - получили телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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